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"Беспокойные" ноги предвещают женщинам скорую смертьСегодня в 17:00

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От сердечно-сосудистых заболеваний.

Женщинам, страдающим синдромом беспокойных ног (СБН), грозит скорая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). К такому выводу пришли американские ученые при изучении взаимосвязи недугов. Результаты их работы опубликованы в журнале Neurology.

С 2002 года на протяжении десятилетия исследователи по анкетам следили за здоровьем 57 417 пожилых женщин со средним возрастом порядка 67 лет. В рассылаемых каждые два года анкетах участницы проекта указывали состояние здоровья, в том числе наличие СБН и ССЗ. За период наблюдения было зафиксировано 6 448 смертей, передает "Уралинформбюро".

Выяснилось, что у женщин с синдром беспокойных ног риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43% выше, чем у остальных. А вот связи между СБН и смертностью из-за рака и других причин не нашли.

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