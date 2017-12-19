Скончавшейся в роддоме.

Беременная двойней пермячка скончалась от полинедостаточности. У нее страдали почки, сердце, легкие и другие органы. Об этом сообщил главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов в интервью местному порталу 59.ru. Женщина умерла 7 декабря в медицинском учреждении. До этого она месяц лежала в перинатальном центре.

"У нее были проблемы со здоровьем и течением беременности. Говорить о том, чем конкретно она болела, мы не имеем права, это врачебная тайна", – сообщил врач.

Состояние Светланы резко ухудшилось в ночь на 3 декабря. Она была на седьмом месяце беременности. К ней тут же вызвали хирурга. Женщину перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ее перевезли в краевую больницу, где сделали компьютерную томографию. По решению врачебного консилиума женщине провели операцию. Но развилась недостаточность. По словам врача, все происходило нетипично.

Дети погибли в утробе женщины. Для нее это должны были быть вторые роды. У пермячки остался двухлетний сын. Ее муж сообщил, что никаких инфекций или патологии ранее у нее врачи не находили.

Сейчас проверку проводит краевой минздрав. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает "Уралинформбюро".

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