×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Врачи назвали причину смерти беременной двойней пермячкиСегодня в 16:56

  • Текст

Скончавшейся в роддоме.

Беременная двойней пермячка скончалась от полинедостаточности. У нее страдали почки, сердце, легкие и другие органы. Об этом сообщил главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов в интервью местному порталу 59.ru. Женщина умерла 7 декабря в медицинском учреждении. До этого она месяц лежала в перинатальном центре.

"У нее были проблемы со здоровьем и течением беременности. Говорить о том, чем конкретно она болела, мы не имеем права, это врачебная тайна", – сообщил врач.

Состояние Светланы резко ухудшилось в ночь на 3 декабря. Она была на седьмом месяце беременности. К ней тут же вызвали хирурга. Женщину перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ее перевезли в краевую больницу, где сделали компьютерную томографию. По решению врачебного консилиума женщине провели операцию. Но развилась недостаточность. По словам врача, все происходило нетипично.

Дети погибли в утробе женщины. Для нее это должны были быть вторые роды. У пермячки остался двухлетний сын. Ее муж сообщил, что никаких инфекций или патологии ранее у нее врачи не находили.

Сейчас проверку проводит краевой минздрав. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Беременная двойней пациентка скончалась в пермской больнице

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×