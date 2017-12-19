С дополненной реальностью.

18 декабря 2017 года в свет вышла первая в Екатеринбурге видеогазета "Академический - наш район". Номер из мира высоких технологий - с использованием дополненной реальности - был выпущен при поддержке АО "Ренова-Стройгрупп Академическое" и генерального директора УК "Академический" Николая Смирнягина.

Дебютный выпуск видеогазеты посвящен мегапроектам, в корне меняющим "лицо" мегаполиса, - Чемпионату мира по футболу, заявке уральской столицы на проведение ЭКСПО-2025 и строительству района Академический.

В номер собрано больше 20 клипов (свыше 30 минут видео), в том числе ролик заявочной кампании ЭКСПО-2025. Читатели смогли увидеть и хронику строительства "Екатеринбург-Арены", и будущее ЭКСПО-парка на ВИЗе, а также лучшие голы лидеров национальных сборных по футболу, попавших вместе с Россией в группу А на мундиале-2018. Также в газете разместили видео с интересными фактами об Академическом районе и съемки новогодних салютов со всего мира.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое", при создании видеогазеты "Академический - наш район" использовалось разработанное в РФ приложение дополненной реальности AR2017. Чтобы получить доступ к видеоматериалам, необходимо скачать программу в Google Play или App Store на смартфон или планшет, запустить его и навести камеру гаджета на фотографию в газете со специальным значком.

Издатели видеогазеты надеются, что "продвинутый" формат придется по вкусу и читателям, и коллегам по цеху.

Стоит отметить, что газета "Академический - наш район" выходит тиражом 50 000 экземпляров и распространяется бесплатно.