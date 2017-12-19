×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Туринский ЦБЗ слил в реку Тура сточные воды с аммиакомСегодня в 18:15

  • Текст

И нарвался на штраф.

Туринский Целлюлозно-бумажный завод в сентябре 2018 года сбросил в реку Туру сточные воды, содержащие аммиак и лигносульфонат. Объемы химэлементов превышали допустимые законодательством нормы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ведомство провело проверку по обращению местного жителя. Установлено, что предприятие могло очистить сбрасываемые сточные воды, но этого не сделало.

В отношении предприятия и его генерального директора было возбуждено административное дело по статье "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение". Завод и его директор оштрафованы на 31 000 рублей и 3 000 рублей соответственно.

Прокуратура также внесла представление в адрес предприятия. После этого завод принял меры к дополнительной очистке сбрасываемых сточных вод, а эколог предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×