И нарвался на штраф.

Туринский Целлюлозно-бумажный завод в сентябре 2018 года сбросил в реку Туру сточные воды, содержащие аммиак и лигносульфонат. Объемы химэлементов превышали допустимые законодательством нормы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ведомство провело проверку по обращению местного жителя. Установлено, что предприятие могло очистить сбрасываемые сточные воды, но этого не сделало.

В отношении предприятия и его генерального директора было возбуждено административное дело по статье "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение". Завод и его директор оштрафованы на 31 000 рублей и 3 000 рублей соответственно.

Прокуратура также внесла представление в адрес предприятия. После этого завод принял меры к дополнительной очистке сбрасываемых сточных вод, а эколог предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности.