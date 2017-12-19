Предупреждают синоптики.

Уральские синоптики во второй раз продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности.

"С 20 часов 19 декабря до 20 часов 23 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Стоит напомнить, что предупреждение было объявлено 12 декабря 2017 года. Планировалось, что ограничение будет действовать 3 дня, однако вечером 15 декабря синоптики продлили его до 19 числа.

Свою лепту в загрязнение Екатеринбурга внесла и свалка на Химмаше, которая горела почти неделю. Дым от нелегального полигона отходов накрыл жилые дома, расположенные в трех километрах от места ЧП.