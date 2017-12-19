И объяснил почему.

Первый канал не покажет 31 декабря 2017 года фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". В пресс-службе телеканала пояснили, что в этом году согласно договоренностям с киноконцерном "Мосфильм" – владельцем прав на картину, его покажет "Россия-1".

"Ирония судьбы" является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами. Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины Первый канал покажет 31 декабря..." - рассказали "Ленте.ру" на Первом канале.

Отмечается, что подобное перераспределение лент касается не только новогоднего эфира, но и всего года в целом. При этом участвуют в переделе популярных советских кинокартин Первый канал и "Россия 1", передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что зритель впервые увидел "Иронию судьбы, или С легким паром" 1 января 1976 года. В 2007 году право транслировать фильм в преддверии праздника закрепилось за Первым каналом.