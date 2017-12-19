Первый канал променял "Иронию судьбы" на "Ивана Васильевича"Сегодня в 19:56
- Текст
И объяснил почему.
Первый канал не покажет 31 декабря 2017 года фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". В пресс-службе телеканала пояснили, что в этом году согласно договоренностям с киноконцерном "Мосфильм" – владельцем прав на картину, его покажет "Россия-1".
"Ирония судьбы" является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами. Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины Первый канал покажет 31 декабря..." - рассказали "Ленте.ру" на Первом канале.
Отмечается, что подобное перераспределение лент касается не только новогоднего эфира, но и всего года в целом. При этом участвуют в переделе популярных советских кинокартин Первый канал и "Россия 1", передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что зритель впервые увидел "Иронию судьбы, или С легким паром" 1 января 1976 года. В 2007 году право транслировать фильм в преддверии праздника закрепилось за Первым каналом.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:39
Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
Считает известный застройщик.Сегодня в 19:56
Первый канал променял "Иронию судьбы" на "Ивана Васильевича"
И объяснил почему.Сегодня в 19:29
Ремонтом проспекта Ленина в Екатеринбурге займется суд
"Атомстройкомплекс" готовит иск к мэрии.Сегодня в 19:26
Верховный суд скостил срок экс-главе антикоррупционного главка МВД
В 2 раза.Сегодня в 19:08
На Урале суд приговорил живодера к 5 годам "строгача"
За выброшенного с 3 этажа щенка.Сегодня в 19:01
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.Сегодня в 18:49
Свердловчанам снова будет нечем дышать
Предупреждают синоптики.Сегодня в 18:29
Екатеринбургский застройщик предложил возводить дома по-английски
При отмене "долевки".Сегодня в 18:19
"Уральские авиалинии" обжалуют 60-тысячный штраф от УФАС
Еще раз.Сегодня в 18:15
Туринский ЦБЗ слил в реку Тура сточные воды с аммиаком
И нарвался на штраф.Сегодня в 18:11
Академический открыл перед екатеринбуржцами видеогазету
С дополненной реальностью.Сегодня в 17:52
"Газпром добыча Ямбург" удостоили премии "Эколог года-2017"
За бережное отношение к хрупкой природе Ямала.Сегодня в 17:46
На Урале под колесами поездов погибли сразу два человека
За один день.Сегодня в 17:26
Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
Судья взяла перерыв.Сегодня в 17:20
Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор
Адвокаты добиваются его оправдания.
Главные новости
- Сегодня в 20:39Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
- Сегодня в 19:01Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
- Сегодня в 17:26Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
- Сегодня в 16:56Врачи назвали причину смерти беременной двойней пермячки
- Сегодня в 16:31МВД не даст выбрать "красивый" номер авто
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".