В России появится суд для детейСегодня в 08:56
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А пребывание в детской колонии "продлят".
В России могут появиться специальные суды для разбора уголовных дел исключительно несовершеннолетних. С такой инициативой выступила рабочая группа по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене в РФ, пишет "Коммерсант".
При этом возраст, до которого заключенные будут находиться в детских колониях, предлагаю увеличить с 18 лет до 21 года. По мнению членов группы, перевод в колонии общего режима сведет на нет все воспитательные меры, которые применялись к детям-преступникам.
Необходимые изменения в УК и УПК РФ подготовлены, передает "Уралинформбюро".
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