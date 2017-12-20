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В России появится суд для детейСегодня в 08:56

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А пребывание в детской колонии "продлят".

В России могут появиться специальные суды для разбора уголовных дел исключительно несовершеннолетних. С такой инициативой выступила рабочая группа по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене в РФ, пишет "Коммерсант".

При этом возраст, до которого заключенные будут находиться в детских колониях, предлагаю увеличить с 18 лет до 21 года. По мнению членов группы, перевод в колонии общего режима сведет на нет все воспитательные меры, которые применялись к детям-преступникам.

Необходимые изменения в УК и УПК РФ подготовлены, передает "Уралинформбюро".

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