Фото: Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург"

За телепроект.

Коллектив телевидения службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург" вошел в число победителей XIV конкурса "Национальная экологическая премия имени В.И.Вернадского". Наградой в номинации "Окружающая среда в зеркале масс-медиа" отмечен телевизионный проект "Неизвестный Ямал – на краю земли". Подведение итогов конкурса прошло 18 декабря в Москве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", авторская программа, удостоенная почетной награды, была посвящена экспедиции по отдаленным уголкам Ямало-Ненецкого автономного округа. В ее состав вошли сотрудники "Газпром добыча Ямбург", являющиеся членами Русского географического общества.

За 18 дней они по воде преодолели 1800 километров, открыв для себя территории верхних притоков реки Таз и окрестные достопримечательности. Путешественники познакомились с удивительной природой и местными жителями, посетили несколько исторических труднодоступных мест региона. Впечатления, наблюдения и открытия энтузиастов легли в основу тематической передачи "Неизвестный Ямал – на краю земли".

Стоит отметить, что на конкурс было подано 230 заявок из 52 регионов России. В результате в восьми номинациях было выбрано 26 победителей.