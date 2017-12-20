На съемки отечественных фильмов.

Министерство культуры РФ готово вынести на общественное обсуждение новый вариант проекта по неналоговому сбору. Об этом 19 декабря сообщил на заседании правительственного совета по кино глава ведомства Владимир Мединский.

По зарубежному примеру Минкульт предлагает ввести неналоговый платеж на поддержку отечественного кинематографа с каждого проданного билета.

"Мы предлагаем начать с 3%. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают. Это даст нам приблизительно не менее 1,5 миллиарда рублей ежегодно в Фонд кино", - сказал Мединский, подчеркнув, что во Франции подобные отчисления составляют 12%.

Кроме того, предлагается ввести ограничение на показ в кинотеатрах каждого отдельно взятого фильма. По словам министра, это "разумная антимонопольная мера, принятая во многих странах", поскольку в небольших кинотеатрах, где один-два зала, западные дистрибьюторы отводят 50-60% прокатного времени под одну картину, а все остальное показывается либо ночью, либо ранним утром.

Стоит напомнить, что летом Минкульт озвучил идею обязать прокатчиков платить 5 миллионов рублей за выход любого фильма, у которого будет больше 100 сеансов в кинотеатрах.