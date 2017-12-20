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Пруд Екатеринбурга от "зеленой полусферы" избавит МинэкологииСегодня в 10:09

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Через суд.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области намерено подать в суд на владельца малахитовой полусферы, которая "дрейфует" по пруду Екатеринбурга. Ведомство будет судиться с владельцем объекта – его личность установили чиновники мэрии, передает "Уралинформбюро".

С непонятным водным объектом на акватории пруда много лет борется депутат гордумы уральской столицы Константин Киселев. В конце ноября 2017 года он отправил запросы в различные ведомства, среди которых ГИМС, ФСБ, МВД и прокуратура.

Везде ему ответили, что к плавучему объекту отношения не имеют. Об этом и о намерении Минэкологии подать в суд на собственника сферы народный избранник написал на своей странице в Facebook.

"Жду ответы еще из федеральных структур, но может наше Министерство все же поставит на место таинственных владельцев грязной овносферы (ОВНО — объект водный неизвестной общественности), которые обезобразили наш пруд?", - написал Киселев (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

По его словам, если ни одно из ведомств не сознается, кому из них принадлежит объект, он подаст заявку на строительство еще одного плавающего дома. "И пусть мне ответят, что это не их дело", - подчеркнул депутат.

Стоит отметить, в 2014 году свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что зеленый шатер на городском пруду в Екатеринбурге установлен самовольно.

Природоохранная прокуратура вынесла владельцам объекта, ООО "Лаванг", предостережение о недопустимости загрязнения пруда. Между тем, отсутствием договора водопользования должно было заниматься управление Росприроднадзора в УрФО. Однако с тех пор ни одно ведомство не смогло повлиять на расположение полусферы на воде.

Тем временем, екатеринбургская корпорация "Лаванг", производящая и продающая купольные дома, успела стать фигурантом скандала. Она продавала плавучие конструкций горожанам, предлагая размещать сооружения на воде и не платить за участок земли. Впрочем, покупатели своих "водоплавающих" домов так и не дождались.

Ранее по теме:
Зеленый шатер на екатеринбургском пруду установлен самовольно
Утопленный "Лаванг"

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