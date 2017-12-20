Юным талантам Нефтеюганска подарили новогоднюю сказкуСегодня в 11:01
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На Елке главы города.
19 декабря в Нефтеюганске прошло главное предновогоднее мероприятие - Елка главы города. В культурном центре "Обь" собрались более 400 одаренных детей и их родители. Особые приглашения за подписью мэра Сергея Дегтярёва получили спортсмены, отличники, победители олимпиад и творческих конкурсов, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, опекаемые и дети-сироты. Организаторами праздника выступили администрация города и комитет культуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Первым с наступающим Новым годом юных гостей поздравил глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв. "Сегодня здесь собрались самые лучшие, самые талантливые дети нашего города. Как глава, я уверен, если есть такие дети, значит, город будет жить. Спасибо вам за то, что вы пытаетесь что-то сделать даже в столь юном возрасте", - отметил он.
Мэр пожелал школьникам радовать родителей не только послушанием, но и "тем, что вы пытаетесь искать, познать этот прекрасный мир, в котором вы живете, найти какие-то смыслы, сделать что-то интересное в этой жизни". "Пусть этот праздник останется у вас в воспоминаниях на всю жизнь запахом мандарин, елки, радостью, которую вы испытаете принимая различные подарки", - подчеркнул С.Дегтярёв.
Затем детей ждал красочный сказочный мюзикл о приключениях Деда Мороза и его внучки. Атаманша разбойников решила в что бы то ни стало выйти замуж за главного новогоднего волшебника, богатства его и подарки себе присвоить, а Снегурочку со света сжить. Помощники злодейки вместе со Злым Сыщиком пробрались в резиденцию Деда Мороза и выкрали Снегурочку, а потом шантажом пытались заставить сказочного деда жениться на своей предводительнице. Но, как обычно, победило добро. Замыслы Атаманши пошли прахом, а Новый год вступил в свои права.
После представления все высыпали в холл, где под руководством скоморохов, снеговиков, елочек и других праздничных персонажей водили хороводы, пели песни и играли в разные игры. Все юные гости Сергея Дегтярёва получили подарки.
Стоит отметить, что Елка главы города проводится в Нефтеюганске ежегодно, так же как и Губернаторская и Кремлевская елки. Цель мероприятия - дать стимул талантливым и одаренным детям к дальнейшему развитию своего потенциала и поощрить их за достижения.
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