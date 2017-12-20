Фотографа Александра Романова.

В Тюменской областной думе открылась фотовыставка сотрудника ООО "Газпром добыча Ямбург" Александра Романова "Белая земля". Мероприятие было приурочено к дню рождения Ямало-Ненецкого автономного округа, отмечавшемуся 10 декабря. Экспозиция была создана по инициативе депутата Фуата Сайфитдинова.

Фотографу удалось запечатлеть удивительные северные пейзажи и жителей тундры. Снимки, сделанные на Тазовском полуострове, достоверно передают неповторимый колорит Ямала. География работ не случайна: около 20 лет Александр Романов работает мастером по исследованию скважин ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Начав заниматься фотографией 10 лет назад, А.Романов достиг больших успехов и международного признания. Его работы участвовали в выставках, проходивших в Японии, Австралии, Германии, Словении, Болгарии, Китае, Норвегии. В копилке сотрудника "Газпром добыча Ямбург" победа в I Международном конкурсе арктических фотографий, золотые медали FIAP и FSA. Также он входит в топ-100 лучших фотографов Арктики.