В виде замороженного эмбриона.

В Теннесси (США) успешно появился на свет ребенок, выращенный из эмбриона, подвергшегося 24-летней заморозке. На сегодня это самый длительный срок криохранения зародыша, закончившийся рождением малыша, пишет CBS News.

25 ноября 2017 года Бенджамин и Тина Гибсон стали родителями Эммы Рен. Малышка весила почти 3 килограмма, а ее рост составлял 50 сантиметров.

26-летняя Тина забеременела в марте, после того как ей подсадили донорский эмбрион, замороженный еще в октябре 1992 года. Таким образом, дочка оказалась всего лишь на год с небольшим "моложе" своей матери, передает "Уралинформбюро".