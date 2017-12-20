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Девочка ждала появления на свет 24 годаСегодня в 12:27

В виде замороженного эмбриона.

В Теннесси (США) успешно появился на свет ребенок, выращенный из эмбриона, подвергшегося 24-летней заморозке. На сегодня это самый длительный срок криохранения зародыша, закончившийся рождением малыша, пишет CBS News.

25 ноября 2017 года Бенджамин и Тина Гибсон стали родителями Эммы Рен. Малышка весила почти 3 килограмма, а ее рост составлял 50 сантиметров.

26-летняя Тина забеременела в марте, после того как ей подсадили донорский эмбрион, замороженный еще в октябре 1992 года. Таким образом, дочка оказалась всего лишь на год с небольшим "моложе" своей матери, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ну и зачем? Сегодня в 14:12

т.е. получается, что это не их ребенок?

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