Летевшим в Москву.

19 декабря 2017 года в международном аэропорту Томск чествовали 600-тысячного пассажира. Им стал Антон Михайличенко, направлявшийся в Москву утренним рейсом "Уральских авиалиний", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания и воздушная гавань вручили счастливчику сертификат на бесплатный перелет Томск - Москва - Томск, карту VIP-гостя и сувениры. По сложившейся традиции в честь юбилейного пассажира был организован настоящий праздник - с шарами, подарками и представлением профессиональных танцоров. Служба бортового питания аэропорта приготовила для гостей роскошный торт.

"Уральские авиалинии" с 2016 года выполняют из Томска регулярные рейсы в Москву (ежедневно) и Санкт-Петербург (в летний период), пользующиеся популярностью у томичей. В планах воздушной гавани и перевозчика продолжение сотрудничества и развитие новых совместных проектов.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" - одна из ведущих в России по объему перевозок. За январь-ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров. Более чем на 200 направлениях перелетов работают 43 комфортабельных лайнера Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).