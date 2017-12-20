Задержка - 14 часов.

Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Кольцово в Шереметьево задерживается на 14 часов из-за технической неисправности судна. Вылететь в Москву вовремя не смогли 80 человек, зарегистрировавшихся на рейс.

Самолет должен был отправиться из Екатеринбурга в столицу 19 декабря в 06.00. Сейчас, согласно данным онлайн-табло уральской авиагавани, вылет отложен до 20.00. По факту задержки Уральская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров, сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

"На данный момент ни в прокуратуру, ни в аэропорт, ни в авиакомпанию жалоб от пассажиров не поступало", - уточнила заместитель свердловского транспортного прокурора Ксения Смирнова. По ее словам, перевозчик принимает меры для отправки пассажиров рейсами, в том числе и других авиакомпаний. Если все они улетят в течение дня, рейс, назначенный на 20.00, будет отменен.

В пресс-службе "Аэрофлота" агентству подтвердили информацию о причине задержки вылета и переоформлении билетов на другие рейсы: "В течение дня пассажиры будут доставлены в столицу. Пассажирам предоставляются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами, и согласно стандартов авиакомпании".