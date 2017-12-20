Посвященный Новому году.

На улице Вайнера в центре Екатеринбурга появился новый арт-объект. На пешеходной зоне установлена большая трехмерная надпись "Все сбудется", сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Объект, судя по включенным в композицию подарочным коробкам и елочным шарам, посвящен Новому году. При этом на венчающей его желтой звезде размещен октоторп - "решетка", используемая при написании хэштегов.

В Екатеринбурге имеется немало необычных арт-объектов. В числе наиболее известных - памятник клавиатуре на берегу Исети, "Большая терка" на улице Малышева, памятник Человеку-невидимке у библиотеки имени Белинского, "звезда" Ельцин Центра, которая с 2015 года кочует по городу, а также ряд скульптур на все той же улице Вайнера.