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Новый арт-объект появился в центре ЕкатеринбургаСегодня в 11:58

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Посвященный Новому году.

На улице Вайнера в центре Екатеринбурга появился новый арт-объект. На пешеходной зоне установлена большая трехмерная надпись "Все сбудется", сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Объект, судя по включенным в композицию подарочным коробкам и елочным шарам, посвящен Новому году. При этом на венчающей его желтой звезде размещен октоторп - "решетка", используемая при написании хэштегов.

В Екатеринбурге имеется немало необычных арт-объектов. В числе наиболее известных - памятник клавиатуре на берегу Исети, "Большая терка" на улице Малышева, памятник Человеку-невидимке у библиотеки имени Белинского, "звезда" Ельцин Центра, которая с 2015 года кочует по городу, а также ряд скульптур на все той же улице Вайнера.

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