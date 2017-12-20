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Екатеринбуржцам предложат скинуться на строительство бассейновСегодня в 12:34

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Которых в городе катастрофически не хватает.

Жители уральской столицы испытывают острую нехватку бассейнов. Обеспеченность города ими составляет 11,7%. Такие данные были озвучены 20 декабря на заседании постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике гордумы Екатеринбурга, передает корреспондент "Уралинформбюро".

За выделение из городского бюджета средств на строительство двух ФОКов, о которых просят екатеринбуржцы, выступил Александр Смолин. Он предложил сэкономить на культурных и праздничных мероприятиях и перераспределить средства. Однако председатель комиссии Елена Дерягина парировала: "Мы же не можем все построить, у нас в некоторых школах до сих пор выгребные ямы".

Впрочем, депутаты все-таки решили "поискать деньги" на строительство бассейнов. Траты могут быть заложены в бюджет, но не раньше 2019 года. Возможно, эту статью расходов включат в главный финдокумент города после процедуры инициативного бюджетирования, при которой на строительство необходимых муниципалитету объектов привлекаются средства горожан.

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