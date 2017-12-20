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"Профессиография" заняла умы юных салдинцевСегодня в 13:23

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Победила "девичья" команда.

Восьмиклассники Верхней Салды продемонстрировали свои знания о профессии станочника. Именно ей был посвящен брейн-ринг, прошедший на базе многопрофильного техникума имени Евстигнеева при поддержке корпорации "ВСМПО-Ависма", сообщили "Уралинформбюро" в холдинге.

"В основу взята игра брейн-ринг. Называется она "Профессиография". Мы уже опробовали такую форму на девятиклассниках. Заявок пришло много, даже пришлось проводить определенный отбор", – рассказала специалист по работе с учебными заведениями корпорации "ВСМПО-Ависма" Оксана Хитрина.

"Профессиография" собрала команды школ №№1, 9 и 14. "Пушкинскому пророку", "Изобретателям" и "Боингу 14" предстояло показать свои знания в области математики, геометрии, физики.

"Это очень интересно. А самое главное – игра дает понять уровень своих знаний и возможностей. Профессия станочника востребована и хорошо оплачиваема. После обучения я планирую остаться в городе, потому что тут спокойнее и есть работа - зачем куда-то уезжать!" - поделился планами ученик школы №14 Александр Щербинин.

Лучшие знания о станочниках показал "Пушкинский пророк", в составе которого были три девушки и два юноши.

В 2018 году "Профессиографию" ждет продолжение.

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