Судья отказала в дополнительном расследовании югорской автокатастрофыСегодня в 13:15
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Пострадавшие опасаются несправедливого приговора.
Судья Ханты-Мансийского межрайонного суда Людмила Блашкова отказала в отправке дела о югорской автокатастрофе на дополнительное расследование. Соответствующее решение было вынесено 20 декабря.
"Прогнозируемо отказали. Заканчивается судебное следствие. Будем переходить в прения, после чего судья сразу же уйдет на вынесение приговора", - сообщил "Уралинфомбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.
Он также отметил, что приговор, скорее всего, будет обжаловаться. Кроме того, защита готовит заявления в следственный комитет и прокуратуру, где будут изложены доводы, ранее заявленные в ходатайствах. По словам адвоката, это может вылиться в возбуждение новых уголовных дел: на сегодняшнем этапе очевидно, что масса фактов по ДТП оказались "за бортом" следствия и судебных слушаний.
Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с тралом, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.
Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова. По мнению родителей погибших и пострадавших детей, часть виновных оказалась вообще не привлечена к ответственности, а другая привлекается не по тем статьям. Родители не видят в происходящем справедливости и боятся, что ситуация может разрешиться необъективно.
В октябре этого года пострадавшие в югорской автокатастрофе встретились с главой СКР Александром Бастрыкиным. Выслушав от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.
21 ноября был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. В рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова.
Позднее родители повторно обратились к Бастрыкину, а также написали открытое письмо генпрокурору Юрию Чайке и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.
Родители погибших и пострадавших акробатов пристально следят за ходом расследования и судебного процесса и освещают их на сайте "4.12.2016", посвященном трагедии.
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