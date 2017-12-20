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Два сквера и два парка благоустроят в Екатеринбурге по наводке горожанСегодня в 13:42

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К 300-летию города.

В программу "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы вошли шесть общественных территорий Екатеринбурга. Места, подлежащие благоустройству, выбирали горожане. Итоги голосования были одобрены членами муниципальной общественной комиссии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В ходе опроса чиновникам поступило свыше 3 000 предложений по развитию территорий, рассказал на заседании комиссии главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель. После проведенного специалистами Главархитектуры анализа городские власти определили 44 потенциальных площадки для перспективного развития и благоустройства. Шесть из них стали абсолютными лидерами голосования.

В программу включили: набережную Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку, набережную Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО, сквер у Оперного театра, сквер Попова, парк "Зеленая роща" и парк имени ХХII Партсъезда.

Работы по благоустройству этих общественных пространств будут выполняться в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга. По большинству из них уже есть либо оригинальные дизайнерские проекты, либо разработанная проектная документация, отметил замглавы администрации уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

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