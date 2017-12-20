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В Тюменской области "реанимируют" 20 детсадовСегодня в 15:11

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И построят пять новых.

В 2018 году в Тюменской области будет построено порядка пяти новых детских садов. Еще около 20 зданий ДОУ ждет капитальный ремонт. Об этом глава региона Владимир Якушев рассказал на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Он с сожалением отметил, что сейчас появляется новая категория детских садов, построенных еще в 80-х годах прошлого века, которым поддерживающие ремонты не помогают. "Там нужно реконструировать сети и все остальное", - поделился губернатор.

Тюменская область уже начала работу над улучшением доступности ДОУ для детей 1-3 лет. "Ясельная" проблема актуальна для региона, вошедшего в топ-10 по приросту населения.

Только за январь - сентябрь 2017 года в Тюменской области на свет появилось 17 900 малышей. На 1 октября в регионе проживало 1,493 миллиона человек.

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