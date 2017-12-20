Они не могут отовариться в магазинах у дома.

В Екатеринбурге закрыто несколько магазинов сети "Магнит", в других - работает только одна касса. Об этом "Уралинформбюро" рассказали горожане.

"Закрыты "Магниты" на Дорожной, на Симферопольской работает только одна касса. Сказали, что и в других магазинах сети возникли проблемы с фискальным регистратором - выдачей кассовых чеков", - уточнил собеседник агентства.

По сообщениям федеральных СМИ, 20 декабря произошел массовый сбой в работе онлайн-касс производителей "Штрих-М", "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ-Измеритель". Известно, что была парализована работа многих розничных точек почти по всей стране, в частности, столичной сети "Магнолия", магазинов по продаже техники и электроники DNS, а также ряда АЗС.