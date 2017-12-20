С викториной и творческим заданием.

Афипский НПЗ, в октябре 2017 года перешедший под управление ГК "Новый Поток", провел профориентированный тренинг для старшеклассников Афипского муниципального лицея. Для школьников были организованы интеллектуальная игра-викторина, конкурсы на ловкость, смекалку, эрудицию. Также они должны были выполнить творческое задание.

55 учащихся профильного лицея решали задачи и отвечали на вопросы не только по общешкольным дисциплинам, но и по истории Афипского НПЗ. Определить победителя в конкурсе оказалось непросто: старшеклассники показали отличные знания и незаурядные способности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, профориентационный проект, в рамках которого прошел тренинг для лицеистов, реализуется Афипским НПЗ с 2013 года и включает разностороннее взаимодействие с профильными учебными заведениями на постоянной основе. В ходе различных обучающих мероприятий школьники получают возможность углубленного изучения отдельных предметов, знакомятся с особенностями нефтеперерабатывающих процессов и производственным комплексом Афипского НПЗ. С начала реализации проекта выпущены три профильных класса общей численностью свыше 70 человек, в том числе 29 медалистов. Первый выпуск состоялся в 2015 году.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Есть в составе New Stream Group и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.