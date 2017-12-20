Депутата гордумы Екатеринбурга.

Директору ЕЦПКиО им. Маяковского Роману Шадрину запретят ставить скульптуры и памятники без согласования с мэрией. Соответствующее изменение будет внесено в устав парка.

Решение 20 декабря на заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике приняла глава управления культуры Татьяна Ярошевская. Поводом для этого стали скульптуры на парковой Аллее Ратной Славы. Осенью 2017 года многие посетители отметили, что они похожи на надгробия, а Аллея - на кладбище, передает корреспондент "Уралинформбюро".

При этом у управления культуры, как оказалось, к работе директора ЦПКиО нареканий нет. "Я с большим уважением отношусь к тому труду, который вкладывает директор ЦПКиО. Он много работал с прокуратурой, следственным комитетом, решая работы, которые создал предыдущий директор. А в памятниках в парке нет ничего страшного. На мой культурологический взгляд, конечно, немного корявенько сделано. Но это контекст, нужно его понимать. Ведь это история, которую уже не изменить, и которую нельзя забывать", – высказала свое мнение Ярошевская.

Сам же директор ЦПКиО, присутствовавший на заседании в качестве депутата, занял оборонительную позицию. На резонный вопрос о бюджете парка, он буквально набросился на депутатов с претензиями: "Вы когда-нибудь приходили в парк? Я открыт к общению, но вас ни разу у себя не видел. Но здесь вы нападаете на меня".

Депутат Илья Лобов тут же парировал: "Мы встречались в октябре. Что вы мне тогда сказали? «Ты вызывать меня собрался? Вызывалка не выросла». Развернулись и ушли. С тех пор не подаете мне руки". После этого Роман Шадрин покинул зал заседаний.

В отсутствие руководителя ЦПКиО народные избранники сошлись во мнении, что потребуется рабочая комиссия, чтобы урегулировать все спорные моменты в работе парка.

Екатеринбургский ЦПКиО им. Маяковского в последнее время вызывает много нареканий у посетителей и представителей власти. В прошлом году выяснилось, что там вопреки законодательству торгуют пивом. В сентябре 2017 года горожанам запретили вести в парке фотосъемку. Региональная прокуратура увидела в этом признаки нарушения конституционных прав граждан.

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