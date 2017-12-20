Глава минздрава Прикамья назвал причину смерти трехлетнего мальчикаСегодня в 16:15
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А следователи возбудили уголовное дело.
Трехлетний воспитанник добрянского центра помощи детям скончался от тяжелого инфекционного осложнения - остеомиелита. Об этом сообщил министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев, пишут местные СМИ.
Специалистам предстоит выяснить, можно ли было предотвратить смерть мальчика. "Скорее всего, был серьезный иммунодефицит", - добавил чиновник.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Трагедия в Пермской краевой детской больнице произошла 16 декабря. За жизнь ребенка врачи боролись 5 дней.
Мальчик воспитывался в подразделении добрянского центра помощи детям с лета этого года, поскольку его мать временно не могла исполнять родительские обязанности. 1 декабря женщина заключила с центром договор о том, что ее сын пробудет там до конца года.
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