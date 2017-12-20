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Российские врачи откажутся от абортовСегодня в 16:24

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Если совесть требует.

Врачи в России смогут отказываться делать аборт по соображениям совести. С такой инициативой выступили в Общественной палате, предложение поддержала РПЦ, сообщает RT.

По мнению экспертов, сейчас медики не могут отказаться от проведения процедуры из-за давления руководства. Врач должен писать письменный отказ. Руководство одобряет его, но должно предоставить другого специалиста для проведения аборта. Введение новой нормы позволит врачам раз и навсегда отказаться от проведения операции, не испытывая давления или осуждения.

Также общественники предлагают изменить статус эмбриона – рассматривать его как второго пациента и лечить от заболеваний и патологий во время развития в утробе.

Готовящийся законопроект планируют направить в Минздрав России до конца года.

За последние пять лет количество абортов в России снизилось на 25%, или на почти 250 000 случаев, передает "Уралинформбюро".

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