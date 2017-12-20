Первым финалистом "Медной лиги КВН" стал "Нескучный дом"Сегодня в 17:19
- Текст
Из Карабаша.
Финал первого сезона "Медной лиги КВН" - социального проекта Русской медной компании на территориях присутствия в Челябинской области - собрал в Кыштыме несколько сотен школьников. На сцене Дома культуры металлургов в остроумии и находчивости состязались семь команд.
Номера оценивало жюри, в которое вошли бронзовый призер Высшей лиги МС КВН в составе команды "Сборная физтеха" из Долгопрудного Андрей Чураков, полуфиналист Высшей лиги КВН в составе екатеринбургского "Свердловска" Артем Воробьев, автор и актер шоу "Уральские пельмени" Артем Пушкин, директор региональной лиги МС КВН "Уральская федеральная" Роман Казанцев и директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова.
Школьники, как и всегда, шутили о предстоящих экзаменах, российских дорогах и политике. Судьи единодушно отдали первое место команде "Нескучный дом" из Центра помощи детям в Карабаше. Ее участники покорили жюри не только отличными шутками и артистизмом, но и мощной командой поддержки, которая добавляла уверенности начинающим юмористам.
Второй стала "Национальная марка" из Варненского района. Бронза досталась команде "Людям о людях" из Карталов. Победители финала получили ценные призы, а участники - полезные подарки от РМК. Кроме того все игроки "Медной лиги" увезли с собой яркие воспоминания, новых друзей, фотографии кумиров из "большого" КВН и уверенность в собственных силах.
"Медная лига" хороша тем, что с нами делятся опытом, проводят для нас мастер-классы настоящие звезды КВН. Я счастлива, что у меня появилась возможность послушать и сфотографироваться с теми, кого вижу на экране телевизора и кем восхищаюсь", - поделилась впечатлениями участница кыштымской команды "11.ру" Амина Динисламова.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, "Медная лига КВН" - социальный проект РМК, направленный на поддержку талантливой молодежи, развитие полезного и интересного досуга, формирование навыков работы в команде и публичных выступлений. В общей сложности его участниками стали порядка 200 школьников Кыштыма, Карабаша, Томинского, Карталинского и Варненского районов.
"Медная лига КВН" стала необычным, в чем-то экспериментальным социальным проектом РМК. Мы хотели предложить школьникам одновременно веселый досуг и возможности для развития, ведь умение выступать перед большой аудиторией, изящно выходить из любой ситуации, работать в команде пригодится во взрослой жизни каждому. Проект оказался удачным и востребованным, поэтому, скорее всего, у "Медной лиги" будет еще не один сезон", - считает директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:11
В новогодние праздники туристам не хватит самолетов
Росавиация сократила число чартеров.Сегодня в 20:07
В России забраковали "Птичье молоко"
За обилие консервантов.Сегодня в 19:36
Зимние игры в Пхенчхане могут пропустить российские паралимпийцы
МПК выдвинул новые условия.Сегодня в 19:10
У многодетной матери отобрали детей из-за прически сына
Мальчик отрастил косу.Сегодня в 19:02
Февраль-2018 ознаменуется запуском повременного тарифа в Екатеринбурге
Для всех.Сегодня в 18:51
Челябинский меткомбинат залил реку Миасс ртутью
Предприятие обязали выплатить штраф.Сегодня в 18:45
На Среднем Урале онкобольным пытались всучить "серые" лекарства
Поставщика оштрафовали.Сегодня в 18:30
Жителя Карабаша будут судить за надругательство и убийство 14-летнего мальчика
Ученика коррекционной школы.Сегодня в 18:29
Школьная сеть Екатеринбурга расширилась на 3000 мест
В 2017 году.Сегодня в 18:18
Выпускники ЧЛУГА выигрывают в схватке с Росавиацией
В судах.Сегодня в 18:05
Прокуратура не указ: реорганизация пермского Дома ребенка все-таки состоится
Приказ отменять не будут.Сегодня в 18:00
Свердловским мэрам посоветовали проявить творческий подход
Ради денег на дворы.Сегодня в 17:56
Роспановский фестиваль КВН набирает популярность
И новых участников.Сегодня в 17:35
Влюбленного екатеринбуржца будут судить за сюрприз девушке
Он выбил окно, чтобы оставить цветы.Сегодня в 17:26
Врачей и учителей освободили от сбора ржавых ведер
И дырявых батарей.
Главные новости
- Сегодня в 19:02Февраль-2018 ознаменуется запуском повременного тарифа в Екатеринбурге
- Сегодня в 18:18Выпускники ЧЛУГА выигрывают в схватке с Росавиацией
- Сегодня в 17:06Проект "Екатеринбург Арены" пришлось скорректировать из-за рекомендаций FIFA
- Сегодня в 16:55Дороги Екатеринбурга "съедят" 20 миллиардов рублей
- Сегодня в 16:09Директору ЦПКиО Шадрину припомнили "невыросшую вызывалку"
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".