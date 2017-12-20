Из Карабаша.

Финал первого сезона "Медной лиги КВН" - социального проекта Русской медной компании на территориях присутствия в Челябинской области - собрал в Кыштыме несколько сотен школьников. На сцене Дома культуры металлургов в остроумии и находчивости состязались семь команд.

Номера оценивало жюри, в которое вошли бронзовый призер Высшей лиги МС КВН в составе команды "Сборная физтеха" из Долгопрудного Андрей Чураков, полуфиналист Высшей лиги КВН в составе екатеринбургского "Свердловска" Артем Воробьев, автор и актер шоу "Уральские пельмени" Артем Пушкин, директор региональной лиги МС КВН "Уральская федеральная" Роман Казанцев и директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова.

Школьники, как и всегда, шутили о предстоящих экзаменах, российских дорогах и политике. Судьи единодушно отдали первое место команде "Нескучный дом" из Центра помощи детям в Карабаше. Ее участники покорили жюри не только отличными шутками и артистизмом, но и мощной командой поддержки, которая добавляла уверенности начинающим юмористам.

Второй стала "Национальная марка" из Варненского района. Бронза досталась команде "Людям о людях" из Карталов. Победители финала получили ценные призы, а участники - полезные подарки от РМК. Кроме того все игроки "Медной лиги" увезли с собой яркие воспоминания, новых друзей, фотографии кумиров из "большого" КВН и уверенность в собственных силах.

"Медная лига" хороша тем, что с нами делятся опытом, проводят для нас мастер-классы настоящие звезды КВН. Я счастлива, что у меня появилась возможность послушать и сфотографироваться с теми, кого вижу на экране телевизора и кем восхищаюсь", - поделилась впечатлениями участница кыштымской команды "11.ру" Амина Динисламова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, "Медная лига КВН" - социальный проект РМК, направленный на поддержку талантливой молодежи, развитие полезного и интересного досуга, формирование навыков работы в команде и публичных выступлений. В общей сложности его участниками стали порядка 200 школьников Кыштыма, Карабаша, Томинского, Карталинского и Варненского районов.

"Медная лига КВН" стала необычным, в чем-то экспериментальным социальным проектом РМК. Мы хотели предложить школьникам одновременно веселый досуг и возможности для развития, ведь умение выступать перед большой аудиторией, изящно выходить из любой ситуации, работать в команде пригодится во взрослой жизни каждому. Проект оказался удачным и востребованным, поэтому, скорее всего, у "Медной лиги" будет еще не один сезон", - считает директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова.