И дырявых батарей.

С 1 января 2018 года работников образовательных и медицинских учреждений в узбекских городах запрещено привлекать к сбору металлолома. Соответствующее постановление главы государства Шавката Мирзиеева размещено в официальной базе документов, передает "Уралинформбюро".

Также табу наложено на задания для больниц и школ по заготовке и сдаче старых кастрюль, велосипедов и прочего металлического хлама

Вместо этого с начала будущего года промышленные предприятия обязаны на договорной основе сдавать устаревшее оборудование и металлоконструкции, списываемые в ходе банкротства, ликвидации, реконструкции и модернизации, в АО "Узметкомбинат".

Еще одно нововведение коснется реализации проката черных металлов производства "Узметкомбината". Продавать его можно будет исключительно на биржевых торгах, изменения касаются и заключенных ранее договоренностей о прямых поставках проката по фиксированным ценам.

Стоит отметить, что в Узбекистане давно ломают копья по поводу привлечения бюджетников и школьников к принудительному труду, в том числе сбору хлопка и металлолома.