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И дырявых батарей.
С 1 января 2018 года работников образовательных и медицинских учреждений в узбекских городах запрещено привлекать к сбору металлолома. Соответствующее постановление главы государства Шавката Мирзиеева размещено в официальной базе документов, передает "Уралинформбюро".
Также табу наложено на задания для больниц и школ по заготовке и сдаче старых кастрюль, велосипедов и прочего металлического хлама
Вместо этого с начала будущего года промышленные предприятия обязаны на договорной основе сдавать устаревшее оборудование и металлоконструкции, списываемые в ходе банкротства, ликвидации, реконструкции и модернизации, в АО "Узметкомбинат".
Еще одно нововведение коснется реализации проката черных металлов производства "Узметкомбината". Продавать его можно будет исключительно на биржевых торгах, изменения касаются и заключенных ранее договоренностей о прямых поставках проката по фиксированным ценам.
Стоит отметить, что в Узбекистане давно ломают копья по поводу привлечения бюджетников и школьников к принудительному труду, в том числе сбору хлопка и металлолома.
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