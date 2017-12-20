Роспановский фестиваль КВН набирает популярностьСегодня в 17:56
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И новых участников.
Традиционный роспановский фестиваль КВН в этом году заметно расширил свой охват. Если в 2016-м за победу боролись три команды, то теперь посостязаться в остроумии и находчивости наряду с хозяевами и учениками "Роснефть-класса" решили сборная Нового Уренгоя, а также команды других дочерних предприятий НК "Роснефть" - "Сибнефтегаза" и "Пурнефтегаза", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".
Лейтмотивом игры были новогодние желания, но игроки "прошлись" по самым разным темам. Школьники из "Окрошки" пародировали учителей, а молодые специалисты "добрым словом" вспоминали внеплановые проверки, оптимизации и вахты, выпадающие на праздники. Не обошлось и без шпилек в адрес начальства.
"Волков бояться - в лес не ходить. Это для нас большой опыт - почувствовать себя на сцене вместе со взрослыми, которые уже работают, а мы только учимся. И вместе с ними поиграть, повеселиться, это тоже для нас очень круто, важно", - делится ощущениями представитель "Окрошки" Владимир Новокщёнов.
Изюминкой выступления роспановского "Северного слияния" стал видеоролик с участием маленьких новоуренгойцев. Они рассуждали, кто такой "вахтовик" и "генеральный директор", а также уверяли, что "фонтанов из нефти" не бывает.
Все команды имели свои сильные стороны, поэтому определить победителя сходу было невозможно. В итоге первое место досталось опытной сборной Нового Уренгоя. Серебро разделили школьная "Окрошка" и команда Роспана.
По словам капитана "Северного слияния" Артема Трифонова, шутки рождаются по-разному: одни появляются стремительно, другие вызывают бурные обсуждения и споры. Немало времени отнимают и репетиции номеров, но результат того стоит.
"Молодые специалисты уже не просто друг с другом знакомятся, но и становятся действительно сплоченной командой. И такие вещи полезны не только для компании, как развлекательное мероприятие, но и как тимбилдинг для молодых специалистов", - отметил он.
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