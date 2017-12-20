Приказ отменять не будут.

Объединение пермского специализированного Дома ребенка с детской больницей №13 состоится, несмотря на протесты прокуратуры. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого минздрава:

"Идеологически мы не против объединения", – сообщил собеседник агентства. По мнению министра здравоохранения Дмитрия Матвеева, слияние медучреждений улучшит качество оказываемых услуг. Прокуратура также якобы не против реорганизации - ранее ведомство не устроила сама организация процедуры и проведенная экспертная оценка.

О закрытии специализированного Дома ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушениями психики стало известно в сентябре 2017 года. Позже информацию уточнили – Дом ребенка присоединят к больнице. Соответствующий приказ в минздраве подписали 2 ноября. Спустя месяц прокуратура внесла протест на приказ. Ведомство пояснило, что ликвидация самостоятельного Дома ребенка приведет к грубым нарушениям прав детей.

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