Школьная сеть Екатеринбурга расширилась на 3000 местСегодня в 18:29
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В 2017 году.
Ключевыми приоритетами строительной стратегии Екатеринбурга в 2018 году станут подготовка к чемпионату мира по футболу-2018 и строительство школ. Об этом 20 декабря сообщили представители горадминистрации, передает корреспондент "Уралинформбюро".
В числе главных социальных проектов наступающего года глава городского комитета по строительству Николай Сметанин назвал реконструкцию школы №1 на ВИЗ-бульваре и школы №80 на улице Калинина. По словам чиновника, в общей сложности на 2018 год за счет строительства и реконструкции объектов образования планируется расширить школьную сеть города на 2500 новых мест, из которых 1000 мест дадут капремонты существующих образовательных учреждений.
Кроме того, в отделенных планах мэрии — возведение школы на 1000 детей на улице Чемпионов (микрорайон Солнечный). Решение о реализации этого проекта было принято мэрией в мае 2017 года. А в ноябре на портале госзакупок был размещен тендер по поиску подрядчика на этот объект. Как стало известно "Уралинформбюро", победителем тендера стала компания "Трест-Магнитострой", которая взялась выполнить работу за 941,2 миллиона рублей. Сдать объект в строй подрядчик планирует к концу 2020 года.
В 2017 году школьная сеть уральской столицы увеличилась на 3000 новых мест. Главными школьными объектами года стали гимназия №39 (микрорайон Юг Центра), образовательный комплекс "школа-детский сад" в Мичуринском и вторая очередь школы №23, построенная в районе Академическом.
По словам директора Управления капстроительства Екатеринбурга Антона Шафаростова, капитальная реконструкция гимназии №39 стала примером так называемого "функционального проектирования".Что касается второй очереди школы №23 в Академическом, она на данный момент практически полностью готова. Ее рабочая приемка запланирована на 21 декабря. Проект рассчитан на обучение 875 детей.
Одновременно с приемкой школы в Академическом ожидается торжественное открытие детского сада №43 по улице Вильгельма де Геннина. Здание рассчитано на 250 дошкольников. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", этот объект построен компанией "Атомстройкомплекс" за считанные месяцы за счет использования панелей "филигран". По словам руководитея проекта Александра Трухина, эта технология позволяет ускорить процесс строительства и минимизировать трудозатраты отделочников.
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