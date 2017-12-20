Предприятие обязали выплатить штраф.

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за загрязнение реки Миасс. Соответствующее решение 20 декабря 2017 года вынес Металлургический районный суд Челябинска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Установлено, что завод на протяжении года – с октября 2016-го по октябрь 2017-го – сбрасывал в реку Миасс сточные воды с превышающим нормативы содержанием загрязняющих веществ, включая экстремальные объемы ртути.

На судебных заседаниях представители ЧМК не оспаривали факты сброса сточных вод. Однако в защиту репутации предприятия утверждали, что ртуть в производстве завода не используется.