Поставщика оштрафовали.

На Среднем Урале женщин, страдающих раком молочной железы, едва не отравили "серыми" препаратами. Трагедию предотвратила прокуратура Свердловской области, работавшая совместно с представителями УФСБ РФ по региону, Росздравнадзора, минздрава и онкологического диспансера, передает "Уралинформбюро".

Нарушения нашли в ходе проверки соблюдения требований федерального законодательства при поставке медикаментов для онкологических больных.

Контракт стоимостью свыше 20 миллионов рублей на поставку препаратов для химиотерапии в региональный онкоцентр выиграло ООО "Аргентум". Именно их препараты проверяющие органы признали фальсификатом.

"Была получена информация от завода-изготовителя о том, что лекарства данному поставщику не реализовывались, а в свободной продаже препарат в таком количестве отсутствует. После того, как прокуратура направила запрос руководителю данной фирмы с требованием предоставить информацию о фирме-производителе, дате изготовления и законности происхождения, соблюдении правил перевозки и температуры хранения, ООО "Аргентум" отказалось в одностороннем порядке от заключения контракта", - сообщили агентству в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, поставщик не смог предоставить информацию о правомерности приобретения и нахождения у него лекарственных средств.

За грубые нарушения лицензионных требований суд оштрафовал ООО "Аргентум" на 100 тысяч рублей, а региональное УФАС внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков.