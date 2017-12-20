У многодетной матери отобрали детей из-за прически сынаСегодня в 19:10
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Мальчик отрастил косу.
Органы опеки Хакасии изъяли из приемной семьи семерых несовершеннолетних детей. Поводом для этого стали излишне длинные волосы пятилетнего мальчика, передает "Уралинформбюро".
Дети воспитывались в семье 57-летней жительницы Боградского района, она усыновила их в 2012-2015 годах. Забрать детей у приемной матери органы опеки решили после того, как увидели самого младшего мальчика с косой до пояса, скрепленной розовой резинкой.
Чиновники пришли к выводу, что такая прическа могла нанести вред психическому здоровью ребенка "путем необеспечения соответствующего внешнего вида".
В данный момент бывшая приемная мать пытается добиться отмены этого решения в суде, сообщают "Известия". Отмечается, что многодетная мать из Хакасии воспитала родную дочь и 20 приемных детей.
Стоит отметить, что громкая история с отъемом приемных детей в Екатеринбурге потрясла всю Россию. У жительницы уральской столицы Юлии Савиновских в сентябре 2017 года забрали двух усыновленных мальчиков после того, как она удалила мешавшую ей большую грудь. Чиновники посчитали, что женщина планирует сменить пол.
Судебное разбирательство идет с сентября 2017 года. Между тем, облсуд отменил решение районного суда, признавшего расторжение договора опеки законным. Дело будет направлено на пересмотр.
За поддержкой свердловчанка обратилась к кандидату в президенты Ксении Собчак, когда она приезжала в Екатеринбург на открытие своего предвыборного штаба.
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А может она реально поклонница Кипелова? А он нормальный мужик с лохмами. А как насчёт молодого Томаса Андерса? Вот кукла какая была и даже губы накрашенные и что? Всё равно все женщины в него были влюблены.ответить
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