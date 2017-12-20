×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


У многодетной матери отобрали детей из-за прически сынаСегодня в 19:10

Мальчик отрастил косу.

Органы опеки Хакасии изъяли из приемной семьи семерых несовершеннолетних детей. Поводом для этого стали излишне длинные волосы пятилетнего мальчика, передает "Уралинформбюро".

Дети воспитывались в семье 57-летней жительницы Боградского района, она усыновила их в 2012-2015 годах. Забрать детей у приемной матери органы опеки решили после того, как увидели самого младшего мальчика с косой до пояса, скрепленной розовой резинкой.

Чиновники пришли к выводу, что такая прическа могла нанести вред психическому здоровью ребенка "путем необеспечения соответствующего внешнего вида".

В данный момент бывшая приемная мать пытается добиться отмены этого решения в суде, сообщают "Известия". Отмечается, что многодетная мать из Хакасии воспитала родную дочь и 20 приемных детей.

Стоит отметить, что громкая история с отъемом приемных детей в Екатеринбурге потрясла всю Россию. У жительницы уральской столицы Юлии Савиновских в сентябре 2017 года забрали двух усыновленных мальчиков после того, как она удалила мешавшую ей большую грудь. Чиновники посчитали, что женщина планирует сменить пол.

Судебное разбирательство идет с сентября 2017 года. Между тем, облсуд отменил решение районного суда, признавшего расторжение договора опеки законным. Дело будет направлено на пересмотр.

За поддержкой свердловчанка обратилась к кандидату в президенты Ксении Собчак, когда она приезжала в Екатеринбург на открытие своего предвыборного штаба.

Ранее по теме:
Прокуратура выступила против возвращения детей Юлии Савиновских
Собчак поможет Юлии Савиновских

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
........ Сегодня в 20:59

А может она реально поклонница Кипелова? А он нормальный мужик с лохмами. А как насчёт молодого Томаса Андерса? Вот кукла какая была и даже губы накрашенные и что? Всё равно все женщины в него были влюблены.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×