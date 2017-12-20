В России забраковали "Птичье молоко"Сегодня в 20:07
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За обилие консервантов.
В России не нашлось качественных тортов "Птичье молоко". Об этом свидетельствует анализ негосударственной организации "Росконтроль", которая изучила кондитерские изделия на отечественном рынке, передает "Уралинформбюро".
В исследовании участвовал создатель торта "Птичье молоко" Владимир Гуральник. По его словам, по вкусу оригиналу соответствуют только изделия компаний "Фили-Бейкер", "Шереметьевские торты" и "Кондитерская Прохорова". Продукция брендов "Масконти" и "Птичка" по этому параметру не похожи на изначальный вариант.
При этом наличие оригинального вкуса не означает качественного производства: все изделия перечисленных брендов были созданы с нарушениями: было выявлено двукратное превышение допустимой нормы консерванта - диоксида серы, а также в некоторых марках вместо заявленного животного жире нашли смесь растительных.
В "Птичьем молоке" от "Птички" молочного жира и вовсе не оказалось.
"Иногда производитель указывает настоящий состав в маркировке, а иногда лукавит. Три производителя ("Фили-Бейкер", "Шереметьевские торты" и "Масконти") указывают в маркировке, что используют в числе ингредиентов "глазурь кондитерскую", и состав образцов действительно ей соответствуют", - цитирует "Росконтроль" Лента.ру.
Стоит отметить, что с нового года в России ужесточаются правила использования в кондитерской продукции трансжиров. Анализ показал, что к новым требованиям готовы не все производители лакомства.
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