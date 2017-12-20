Росавиация сократила число чартеров.

Росавиация на период новогодних праздников сократила международные чартерные программы 6 авиакомпаний, чтобы предотвратить ситуации с задержками или отменами рейсов. Причиной стала нехватка самолетов у перевозчиков, говорится на сайте ведомства.

Оно проанализировало запланированные чартерные рейсы 15 авиакомпаний: "Авроры", AZUR air, iFly, "Аэрофлота", "Глобуса", "Икара", "Нордавиа", "Нордстар", Red Wings, "Россия", Royal Flight, "Саратовских авиалиний", "Северного Ветра", "Уральских авиалиний" и "Якутии".

В результате в 6 из них было выявлено несоответствие чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов, передает "Уралинформбюро".

"Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров", – сообщают в Росавиации.

В итоге чартерная программа полётов AZUR air уменьшена перевозчиком на 15%, Royal Flight – на 5%. В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программ: для "Якутии" – на 30%, "Саратовских авиалиний" и "Северного ветра" – на 30%, "Икара" – на 20%.

На период новогодних праздников перевозчики подали заявки на 586 международных чартеров, из них только 292 согласованы с профильным ведомством.