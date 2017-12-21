×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России сократили сроки выдачи паспортовСегодня в 08:47

  • Текст

Внутренних.

В административный регламент МВД РФ внесены изменения, согласно которым сокращаются сроки выдачи внутренних паспортов.

Новый документ выдадут гражданам через час после обращения с оригиналами документов в подразделение МВД или МФЦ, пишут "Известия". Для этого нужно заранее отправить заявление в электронном виде через портал госуслуг. Ранее эта процедура занимала 1,5 часа.

Сроки оформленного паспорта не по месту жительства сократились с 60 до 30 дней. А при личной подаче заявления по месту жительства срок оформления документа остался неизменным — не более 10 дней.

Сам процесс выдачи уже готового документа должен теперь занимать не более 10 минут.

Получить паспорт можно и в подразделениях МВД, и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), напоминает "Уралинформбюро". Размер госпошлины составляет 300 рублей за выдачу паспорта и 1 500 рублей за оформление документа взамен утраченного или пришедшего в негодность. На портале госуслуг их можно оплатить со скидкой 30%.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×