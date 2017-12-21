Внутренних.

В административный регламент МВД РФ внесены изменения, согласно которым сокращаются сроки выдачи внутренних паспортов.

Новый документ выдадут гражданам через час после обращения с оригиналами документов в подразделение МВД или МФЦ, пишут "Известия". Для этого нужно заранее отправить заявление в электронном виде через портал госуслуг. Ранее эта процедура занимала 1,5 часа.

Сроки оформленного паспорта не по месту жительства сократились с 60 до 30 дней. А при личной подаче заявления по месту жительства срок оформления документа остался неизменным — не более 10 дней.

Сам процесс выдачи уже готового документа должен теперь занимать не более 10 минут.

Получить паспорт можно и в подразделениях МВД, и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), напоминает "Уралинформбюро". Размер госпошлины составляет 300 рублей за выдачу паспорта и 1 500 рублей за оформление документа взамен утраченного или пришедшего в негодность. На портале госуслуг их можно оплатить со скидкой 30%.