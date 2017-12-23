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Новый вирус уничтожает смартфоны21 декабря в 09:26

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Заставляя зарабатывать биткоины.

Группа новых компьютерных вирусов под названием Loapi уничтожает смартфоны с помощью мощного майнинга криптовалюты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Вирусы нагружают смартфоны различными программами и приложениями, заставляя зарабатывать биткоины и другие виртуальные валюты. Гаджет может не выдержать нагрузки и выйти из строя. Также вредная программа подписывает пользователя на платные услуги и делает устройство незащищенным для DDoS-атак.

Распространяется вирус через рекламу и маскируется под антивирус. Червь был замечен в устройствах на Android, передает "Уралинформбюро".

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