Заставляя зарабатывать биткоины.

Группа новых компьютерных вирусов под названием Loapi уничтожает смартфоны с помощью мощного майнинга криптовалюты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Вирусы нагружают смартфоны различными программами и приложениями, заставляя зарабатывать биткоины и другие виртуальные валюты. Гаджет может не выдержать нагрузки и выйти из строя. Также вредная программа подписывает пользователя на платные услуги и делает устройство незащищенным для DDoS-атак.

Распространяется вирус через рекламу и маскируется под антивирус. Червь был замечен в устройствах на Android, передает "Уралинформбюро".