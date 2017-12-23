Без документов.

Свердловские предприниматели жалуются на нелегальных перевозчиков. С соответствующей жалобой они обратились к депутату Госдумы Максиму Иванову, а тот, в свою очередь, направил запрос прокурору Свердловской области Сергей Охлопкову с просьбой принять меры.

В документе уточняется, что нелегальные перевозчики активно работают на пригородных маршрутах №101 "Асбест – п. Малышева" и №103 "Асбест - Рефтинский ГРЭС" и осуществляют в день до 50-60 рейсов, передает "Уралинформбюро".

"При этом разрешительная документация для осуществления перевозок у данных лиц отсутствует, надлежащий контроль за состоянием здоровья водителей и техническим состоянием транспортных средств не осуществляется. Таким образом, деятельность подобных перевозчиков подвергает опасности жизнь и здоровье пассажиров, которые пользуются их услугами, а также повышает вероятность аварийности на дороге", - говорится в запросе.

Депутат отмечает, что эффективных мер для пресечения незаконной деятельности контролирующие и надзорные органы Асбеста не принимают.