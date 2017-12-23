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Ученые объяснили поведение серийных маньяков21 декабря в 10:14

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Проблемами с мозгом.

Международная группа исследователей смогла установить связь между преступным поведением и травмами мозга. Специалисты изучили 81 клинический случай повреждения мозга у людей, которые после травм совершили преступления. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

17 преступников нарушали закон сразу после травмы головы. Их правонарушения, как правило, были связаны с насилием над другими людьми. Повреждения у злоумышленников были в префронтальной коре, передних височных долях и ядре головного мозга. Все эти области входят в функциональную сеть, участвующую в принятии этических решений и сопереживании.

Истории известны случаи, когда маньяки имели повреждения мозга. Так, у Чарльза Уитмена, в1966 году расстрелявшего 16 человек и ранившего 31, была большая опухоль правой теменной доли мозга, передает "Уралинформбюро".

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