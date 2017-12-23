И передать области.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских считает, что управление Центральным парком культуры и отдыха в Екатеринбурге надо передать области. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

"Существует единственный вариант, как реанимировать культурные площади. Земля в парке – областная, "командует парадом" (то есть аттракционами и ларьками) – муниципальная контора. Парадокс. Улавливаете мысль?! МУПу следует "показать на выход", – пишет Альшевских.

Припомнил депутат городским властям и "малые архитектурные формы", напоминающие надгробия, установленные осенью в парке.

ЦПКиО им. Маяковского за последние месяцы вызвал множество нареканий со стороны властей и общественности. Посетителей возмущал запрет делать фото в парке, запускать квадракопетры, установленные "надгробия" и общее "убогое" состояние. По словам начальника управления культуры администрации Татьяны Ярошевской, главная проблема парка – сложная система собственности.

Ранее по теме:

Директору ЦПКиО Шадрину припомнили "невыросшую вызывалку"

"Парк остается убогим": екатеринбуржцы требуют сменить директора ЦПКиО