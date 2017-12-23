До 2020 года.

"Заморозку" накопительной части пенсий работающих россиян решено продлить еще на год - до 2020-го. Соответствующие изменения в законодательство подписал глава государства Владимир Путин. Документ размещен но официальном портале правовой информации, сообщает "Уралинформбюро".

Накопительную часть пенсии в России "замораживают" четыре последних года подряд, списывая необходимость в этом на нехватку средств в бюджете на выплаты пенсионерам.