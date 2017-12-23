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"Зяблицев-Фонд" начал череду новогодних поздравлений21 декабря в 12:33

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Жителей уральской столицы.

В Екатеринбурге общественники открыли череду новогодних поздравлений. Премиальные стипендии от "Зяблицев-Фонда" уже получили лучшие ученики и педагоги гимназии №40.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев, у фонда – амбициозные планы. Наградить в канун Нового года планируется учащихся и работников школ Октябрьского района Екатеринбурга.

"Я выдают стипендии ученикам и преподавателям во всех школах Октябрьского округа с 2012 года, а это более 15 учебных заведений. Фамилии тех, кто отличился в учебе и работе фонду предоставляют советы школ", - пояснил парламентарий.

По его словам, в каждой школе будут проведены торжественные линейки, на которые соберутся все ученики и педсостав. Как правило, от "Зяблицев-Фонда" за хорошие оценки или победы в олимпиадах награждаются старшеклассники. Премия от общественников стимулирует выпускников "подтягивать" свои знания, чтобы успешно сдать ЕГЭ, отметил депутат ЗакСо.

Кроме того, с предстоящим праздником фонд поздравит екатеринбургский зоопарк. Его сотрудникам будут вручены грамоты и дипломы Законодательного Собрания Свердловской области.

"Над конкретным подарком для зоопарка мы еще думаем. Но сделать приятное его работником очень хочется, так как с учреждением фонд сотрудничает давно. Они предоставляют нам бесплатные билеты в зоосад для наших подопечных, особенно помогают детям из коррекционной школы", - рассказал Евгений Зяблицев.

Также с наступающими зимними праздниками, а также 100-летним юбилеем органов ЗАГС сотрудники "Зяблицев-Фонда" поздравят руководителей отдела записей актов гражданского состояния Октябрьского района.

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