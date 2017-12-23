В рамках благотворительного предпоказа.

20 декабря 2017 года в екатеринбургском Доме кино прошел благотворительный предпремьерный показ анимационного фильма "Фердинанд". Его организатором выступила авиакомпания "Уральские авиалинии" совместно со студиями 20th Century Fox и Blue Sky.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, посмотреть неоБЫКновенную историю о миролюбивом испанском быке, ставшем участником боя с сородичами, пришли порядка учащиеся школ и детской филармонии, а также подопечные благотворительного фонда "Созидание" и воспитанники организаций социального обслуживания.

Аналогичная акция состоялась и в московском кинотеатре "Формула кино на Кутузовском". В целом почти 400 детей получили радость от просмотра "Фердинанда" на день раньше старта официального проката.