Нелегальных.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут несколько самовольных построек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации, передает "Уралинформбюро".

Власти района должны в течение двух месяцев за свой счет ликвидировать павильоны "Деньги сразу", "Помогаем деньгами" и "Удобные деньги" на проспекте Космонавтов, 43, "Удобные деньги" и "Быстрое питание" - на улице Кузнецова, 2. Та же участь ждет остановочные комплексы, расположенные на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад, на улицах Баумана, 14, Старых Большевиков, 23 и на проспекте Космонавтов, 91.