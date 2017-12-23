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Уралмаш и Эльмаш зачистят от павильонов микрозаймов 21 декабря в 13:39

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Нелегальных.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут несколько самовольных построек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации, передает "Уралинформбюро".

Власти района должны в течение двух месяцев за свой счет ликвидировать павильоны "Деньги сразу", "Помогаем деньгами" и "Удобные деньги" на проспекте Космонавтов, 43, "Удобные деньги" и "Быстрое питание" - на улице Кузнецова, 2. Та же участь ждет остановочные комплексы, расположенные на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад, на улицах Баумана, 14, Старых Большевиков, 23 и на проспекте Космонавтов, 91.

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