"ГАЗЭКС" обучил 1500 уральских школьников21 декабря в 13:56
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Газовой безопасности.
Специалисты холдинга "ГАЗЭКС" провели в 2017 году уроки газовой безопасности в 12 школах Свердловской области. В мероприятиях приняли участие более 1 000 учеников 5-6 классов. В летний период в загородных оздоровительных лагерях региона также прошли увлекательные квесты – в "Битву за газ" вступили около 500 детей. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов выразил коллективу холдинга благодарность за разработку и внедрение уникального образовательного проекта, посвященного профилактике безопасного использования газа среди подрастающего поколения региона.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", уроки состоялись в Кировграде, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске, Красноуральске, Полевском, Сухом Логу, Камышлове, Богдановиче.
20 декабря в вопросах безопасного пользования газом поднаторели учащиеся школы №1 Сысерти. Сотрудники "ГАЗЭКСа" рассказали детям о природном газе, сейсморазведке, особенностях добычи и транспортировки голубого топлива, строительстве газопровода "Бухара - Урал". Особое внимание было уделено правилам безопасности при использовании газовых приборов. Школьникам напомнили порядок действий при запахе газа и телефон аварийной газовой службы – 04 (с домашнего телефона), 104 (с мобильного телефона).
Материал закрепили в игровой форме. Дети безупречно справились с исправлением ошибок в стихотворениях, построенных по принципу вредных советов, собрали пазл с правилами безопасного использования газа, приняли участие в эстафете.
После урока школьников ждал сюрприз – во дворе стоял автомобиль аварийно-спасательной службы АО "ГАЗЭКС" и все желающие могли примерить противогазы и каски, исследовать наборы инструментов, посидеть за рулем. Неподдельный интерес у учеников вызвала работа газового рукава, который используют для вытягивания газа, например, из колодцев.
Холдинг "ГАЗЭКС" продолжит кампанию по обучению детей газовой безопасности – в 2018 году география уроков будет существенно расширена.
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