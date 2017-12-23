Не сообщив в опеку.

В Пермском муниципальном районе сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних незаконно изъял из семьи троих детей. Их поместили в приют в городе Добрянка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как пояснила старший помощник прокурора района Лидия Сапожникова, в комиссию поступила информация о том, что родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Вместо того, чтобы сообщить в опеку, ведущий специалист по координации проведения индивидуальной профилактической работы забрал несовершеннолетних из МБОУ "Лядовской основной школы" и детского сада.

Однако у этого чиновника не было никакого права изымать детей. Поэтому прокуратура возбудила уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Кроме того, глава администрации района и начальник районного управления образования получили представления от ведомства.

В администрации Пермского муниципального района объяснили "Уралинформбюро", что 20 декабря рабочая группа уже провела заседание по вопросу отстранения от должностей причастных сотрудников. Однако окончательный вердикт, по мнению чиновников, должен вынести суд: власти района будут соблюдать трудовое законодательство.

Стоит отметить, что семья состоит на учете по ряду причин. Сейчас детей уже вернули родителям.