"В общепринятых нормах".

Болельщикам нетрадиционной сексуальной ориентациии, как и всем остальным, обещают обеспечить максимальную безопасность во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В частности, им никто не будет запрещать обниматься и целоваться, передает "Уралинформбюро".

Всеобщее равенство вне зависимости от сексуальной ориентации – заявленный Международной федерацией футбола (FIFA) принцип чемпионата мира в России, прописанный в официальных документах. В оргкомитете ЧМ-2018 подтвердили эти принципы.

"Любые проявления эмоций и выражения чувств, не нарушающие общественный порядок и соответствующие общекультурным принципам поведения, являются естественной и неотъемлемой частью футбола. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 не исключение и призван стать максимально комфортным и гостеприимным для всех гостей и участников турнира", – цитирует пресс-службу оргкомитета Sports.ru.

В организации добавили, что проявление агрессии на стадионах недопустимо ни в каком виде, вне зависимости от причин, и уточнили: "Целоваться по-разному можно. И обниматься. Но в общепринятых нормах – пожалуйста, сколько угодно".

Ранее сообщалось, что организация против дискриминации в футболе FARE работает над памяткой для футбольных ЛГБТ-фанатов, в которой, в частности, содержатся рекомендации не целоваться и не держаться за руки на улицах российских городов. Также геям советовали "быть осторожными в любом месте".

Стоит отметить, что в преддверии чемпионата мира 2018 года российские футбольные фанаты стали более толерантными. Согласно данным исследования Forza Football, 47% опрошенных россиян не испытали бы дискомфорта, если бы один из игроков национальной сборной заявил о своей нетрадиционной ориентации. Три года назад таковых было только 26%.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. "Екатеринбург Арена" примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.