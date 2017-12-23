После проверки детским омбудсменом РФ.

В пермском специализированном Доме ребенка сменят руководство. Решение принято после оглашения результатов проверки уполномоченным по правам ребенка в России Анной Кузнецовой, пишут местные СМИ.

"Дом ребенка оставил очень неблагоприятное впечатление. Нарушения серьезные, и они требуют немедленных действий", – подчеркнула омбудсмен.

В регионе будет создана специальная комиссия, которая возьмет под контроль каждого воспитанника. Возглавит ее заместитель председателя, в комиссию войдет и уполномоченный по правам ребенка Пермского края Павел Миков. Власти региона должны будут предоставить федеральному детскому омбудсмену полный отчет о состоянии дел в учреждении. Ситуацию с реорганизацией учреждения Анна Кузнецова не комментировала.

Из 102 воспитанников Дома ребенка 18 уже нашли новую семью. Информация еще о 56 размещена в базе для потенциальных опекунов и усыновителей, передает "Уралинформбюро".

Специализированный Дом ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушениями психики власти края планируют объединить с детской больницей №13. В начале декабря приказ опротестовала прокуратура – в объединении медучреждений ведомство нашло нарушения прав детей. Несмотря на это, реорганизация все равно состоится.

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