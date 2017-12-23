Одной из жертв подожгли вагину.

Сотни жителей шведского Мальме вышли на акцию протеста после трех жестоких изнасилований, произошедших в городе в последние 1,5 месяца. Видео митингов публикует Daily Mail.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", группа неизвестных нападала на девушек в центре города в темное время суток. Одну из пострадавших подвергли пыткам. После изнасилования 17-летней школьнице подожгли вагину. Об этом сообщил пользователь Twitter PeterSweden‏.

Правоохранители рекомендуют девушкам не выходить на улицу в одиночестве в темное время суток.